Ostia, M5S: Finalmente inizio lavori di rifacimento stradale di via Molteni e via Cagli

In poco meno di 4 anni, sotto la guida M5S, abbiamo investito sulle strade del X Municipio oltre 48 milioni di euro dando una chiara inversione di tendenza rispetto al passato. Non semplici “rattoppi” ma interventi straordinari partendo dal rifacimento del fondo stradale in molti casi inesistente.

Nel Piano Investimenti 2020 avevamo finanziato il completo rifacimento della pavimentazione stradale di Via Molteni e Via Corrado Cagli per un importo complessivo di 700.000 euro, approvando in Giunta, a luglio 2020, il progetto esecutivo. Nel 2021 le procedure di gara sono state espletate con l’assegnazione dell’appalto all’impresa aggiudicatrice, ma con l’Amministrazione Falconi tutte le opere pubbliche che abbiamo finanziato si sono bloccate. Dopo mesi di solleciti, finalmente, il 5 maggio inizieranno gli attesi lavori stradali di Via Molteni e Via Cagli.

Lo dichiarano i Consiglieri del M5S 2050 del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti.