Nettuno, accese le luminarie per la festa della Madonna delle Grazie

Sono accese da ieri sera delle luminarie per la Festa di Maggio con l’arcata principale di 16×21,5 metri posizionata, quest’anno, in piazza Mazzini come “porta” verso San Giovanni che sarà la “casa” della Madonna delle Grazie per tutta la settimana dal 7 maggio al 15 maggio una volta completata la processione di andata. Un pannello imponente che illuminerà la strada verso piazza San Giovanni e la Collegiata. Una decisione presa dopo il comitato per la sicurezza di sabato mattina a cui hanno partecipato le autorità preposte che garantirà la sicurezza viaria su via Giacomo Matteotti.



Una illuminazione intensa lungo tutto il centro cittadino con luminarie a Led di ultima generazione e con arcate posizionate su via Gramsci, via Matteotti, piazza Mazzini, Piazza Marconi e anche in piazzale San Rocco all’uscita del Santuario e sul sagrato. Rosoni sono stati istallati lungo tutta via Cattaneo, via Sangallo e anche in piazza Colonna all’interno del Borgo Medievale.

