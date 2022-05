Anzio, nuove opere pubbliche: ultimato il nuovo manto stradale in via del Mare, via Tirelli e via Venere

Sul territorio comunale di Anzio prosegue, senza sosta, la programmazione delle nuove opere pubbliche programmate dal Sindaco, Candido De Angelis e seguite da vicino dal Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana, insieme a tutto lo staff dell’Ufficio Tecnico. E’ stata ultimata in queste ore la manutenzione stradale straordinaria, con la realizzazione del nuovo manto stradale, lungo Via Venere al quartiere Zodiaco e di Via Tirelli e Via del Mare a Villa Claudia.

“A breve – comunica il Vicesindaco Danilo Fontana – saranno aperti i cantieri per la realizzazione dei nuovi marciapiedi lungo l’Ardeatina a Lido dei Pini, per la manutenzione straordinaria di Via dell’Armellino e di diversi edifici scolastici del territorio comunale”.

Lungo la Nettunense al quartiere Falasche ed in Via di Valle Schioia, a Lavinio Stazione, invece, sono in corso i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi.

