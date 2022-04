Incidente a Latina: Chiara muore a 30 anni dopo essere stata investita

La ragazza di 30 anni, Chiara Aggio, investita a Latina, all’incrocio tra Via Epitaffio e via Piscinara Sinistra, la scorsa settimana, purtroppo, non ce l’ha fatta. L’incidente è avvenuto mercoledì 20 aprile, sulla strada che dalla ferrovia conduce al centro di Latina.

Chiara era appena scesa dall’autobus, stava andando all’Agenzia di Formazione e Lavoro, quando un Suv l’ha investita. Il conducente, un uomo di 48 anni, l’ha subito soccorsa e la ragazza è stata trasportata in eliambulanza presso l’ospedale Santa Maria Goretti. Vi è rimasta per 7 giorni, ma le cure non sono bastate a salvarle la vita.

È stato fatto il possibile per aiutarla, ma le sue condizioni erano molto gravi.

Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Chiara era di Norma.

Eleonora Persichetti

Mi piace: Mi piace Caricamento...