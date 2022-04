Grottaferrata, Andreotti: Raccolta differenziata ai vertici

“La Città di Grottaferrata è in vetta alle classifiche della raccolta differenziata del Lazio. Da anni è stabilmente sopra l’obiettivo nazionale del 65%. Un successo della nostra amministrazione comunale, che ha fatto di Grottaferrata una città pulita, in linea con gli obiettivi ambientali e di buona amministrazione. Quando nel 2017 abbiamo cominciato il nostro mandato, la raccolta differenziata era al 53,77%. Nel 2018 l’abbiamo portata al 678,89%, nel 2019 addirittura al 70,27%. Nel 2020 e nel 2021 la percentuale di raccolta differenziata è stata stabilmente sopra il 69&: rispettivamente 69,53 e 69.59. I Castelli Romani si rivelano particolarmente virtuosi con 14 Comuni su 17 in grado di centrare e superare il target del 65%: siamo orgogliosi che Grottaferrata sia tra questi. Il nostro impegno per i prossimi cinque anni di governo è portare la differenziata a livelli ancora più alti per salvaguardare il nostro territorio e consegnare al futuro una Grottaferrata ancora più green”. Lo dichiara in una nota il candidato sindaco di Grottaferrata Luciano Andreotti.

