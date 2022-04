Credito e Territorio, giovedì ad Amatrice il Convegno First Cisl: “Il valore della partecipazione per lo sviluppo delle comunità locali”

“Il valore della partecipazione per lo sviluppo delle Comunità locali”. E’ questo il titolo del convegno organizzato dalla First Cisl del Lazio ad Amatrice (RI), presso l’Auditorium della Laga, nella giornata del 28 aprile 2022, a partire dalle 10.30.Il dibattito, che vedrà la partecipazione di importanti ospiti del mondo istituzionale, dell’economia e della società civile, affronterà il tema della desertificazione bancaria e delle sue conseguenze sui territori del Lazio. Per l’evento è stata scelta la località di Amatrice, simbolo e sfida, per la politica e per il sistema creditizio, per il rilancio dell’economia reale a favore delle famiglie e delle imprese.

Partecipano al convegno: Giorgio Cortellesi, Sindaco di Amatrice; Caterina Scavuzzo, Segretaria Generale First CISL del Lazio; Don Valerio Shango, Diocesi di Rieti; Leonardo Ranalli, Sindaco di Cittaducale; Lucio Lamberti, Università Telematica San Raffaele; Massimo Lucidi, Amministratore Delegato Blu Banca Spa e Riccardo Colombani, Segretario Generale First Cisl. Modera i lavori: Carlo D’Onofrio, Responsabile Ufficio Stampa First Cisl Nazionale.

