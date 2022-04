Anzio, Parco di Villa Adele: in corso le opere di riqualificazione dell’area verde

Parco di Villa Adele: in corso le opere di riqualificazione dell’area verde, lavori in corso anche per la ristrutturazione del Museo Archeologico e per l’istituzione della nuova sede del Museo dello Sbarco



“Nelle prossime ore sarà ultimato l’intervento di riqualificazione del Parco di Villa Adele, con le opere di manutenzione dei giardini e con la cura della nuova area giochi, istituita dall’Amministrazione”.



Lo comunica il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento ai lavori in corso al Parco di Villa Adele, con l’edificio storico del Museo Archeologico e con la nuova sede istituzionale del Museo dello Sbarco oggetto di un importante intervento di ristrutturazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...