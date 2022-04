Animali, Diaco (M5S): “Mattanza dei cinghiali va avanti nel più totale disinteresse di Regione e Comune”

“I cinghiali continuano a morire tra atroci sofferenze nella più totale indifferenza di Zingaretti e Gualtieri.

Dopo il cinghiale rinvenuto cadavere a Monteverde, è la volta di un ungulato trovato morto accanto a un cassonetto sito in zona Cinquina-Bufalotta.

L’animale sarebbe deceduto per stenti a causa di una fascetta di plastica che gli impediva di mangiare. Una crudeltà inaudita, l’ennesima perpetrata a fronte di un Pd che, sia in Regione che in Comune, continua a trascurare colpevolmente quella che si sta trasformando in una vera e propria mattanza di cinghiali nella nostra città e a non tutelare minimamente la fauna selvatica.

Una totale noncuranza che noi condanniamo con forza e che non comprendiamo affatto.

Regione e Comune ascoltino le nostre proposte in tema di contenimento etico e diano la giusta attenzione a una problematica che rischia di assumere connotati sempre più drammatici”.

Lo dichiara, in una nota stampa, il vicepresidente della Commissione Ambiente e consigliere capitolino M5S Daniele Diaco.

