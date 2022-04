Ardea, la Democrazia Cristiana di Simone Erriu si unisce al progetto del centrosinistra per Lucio Zito sindaco

La coalizione fra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico ed Ardea Futura si arricchisce di un importante alleato. Nel pomeriggio di oggi, ad Ardea, è stata siglata l’intesa sulla candidatura a Sindaco di Lucio Zito, fra la coalizione presentata in conferenza stampa ieri, guidata dall’attuale Presidente del Consiglio Comunale (Movimento 5 Stelle), insieme agli alleati Tonino Abate (Partito Democratico) ed Alfredo Cugini (Ardea Futura), e la Democrazia Cristiana di Simone Erriu. “La condivisione di intenti e strategie, la progettualità comune e l’interesse per il bene superiore di Ardea hanno reso possibile intraprendere questa strada, su cui si stava lavorando da tempo” – afferma Lucio Zito. Unire le forze per costruire una struttura operativa solida, volta al sostegno del territorio con azioni concrete, è la finalità ultima di questo importante passaggio, che arriva a consolidare ed ampliare il programma di governo.

