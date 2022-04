Ardea, il candidato sindaco Lucio Zito si presenta: “Tanti progetti, è tempo di affrontare la stagione del raccolto”

Il 22 aprile, a Nuova Florida, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della candidatura a Sindaco del Presidente del Consiglio Comunale Lucio Zito. In sinergia programmatica, attorno al candidato, era presente la compagine alleata rappresentata da Debora Duranti (Movimento 5 Stelle), Tonino Abate con Alessandro Mari (Partito Democratico) e Alfredo Cugini (Ardea Futura). Massima rilevanza è stata data alla convergenza di vedute, frutto di una dialettica spontanea e consolidata nel tempo, orientata all’obiettivo comune della ricostruzione, quale esito naturale del percorso complesso e sotterraneo di risanamento del bilancio, compiuto lungo il quinquennio fin qui amministrato.

La parola chiave della progettazione del gruppo è pertanto “continuità”, perché possano essere portate a compimento le azioni intraprese per la famiglia, per il territorio, per il sociale, per l’impresa. Zito è uomo del terzo settore, esperto di tematiche relative alla disabilità e all’inclusione, stabilizzato ad Ardea per scelta. Ad Ardea ha inaugurato la sua stagione politica in seno al Movimento 5 Stelle. Sono intervenuti a portargli il proprio endorsement il Sindaco della limitrofa Pomezia, Adriano Zuccalà, l’Assessora della Regione Valentina Corrado e l’Onorevole Fabio Massimo Castaldo, il quale ha confermato la propria fiducia nel lavoro fin qui condotto dall’amministrazione comunale intervenendo come segue: “abbiamo affrontato la stagione della semina, ora è tempo di affrontare la stagione del raccolto”. In programma per il futuro ci sono importanti investimenti, finalmente possibili. Fra di questi: oltre 40 milioni di euro per opere pubbliche da PNRR, il completamento della riqualificazione del litorale, la realizzazione di un istituto scolastico di istruzione superiore, l’intervento a favore delle politiche familiari, il potenziamento del turismo e l’apertura di uno sportello di orientamento che semplifichi l’accesso dell’imprenditoria ai finanziamenti europei.

Mi piace: Mi piace Caricamento...