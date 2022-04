Zoomarine, domenica si festeggia con Carolina Benvenga

Una domenica a Zoomarine con la conduttrice tv più amata dai bambini per festeggiare la Giornata Mondiale della Terra.

Al Parco di Roma arriva Carolina Benvenga, attrice e cantante conosciutissima ai più piccoli, conduttrice di numerosi programmi della tv dei ragazzi, seguitissima sui social nei suoi video di baby dance.

Carolina Benvenga sarà a Zoomarine domenica per un evento che si avvia rapidamente verso il sold out. Un appuntamento dedicato a bambini e ragazzi che avranno la possibilità di divertirsi dal vivo sulle note delle canzoni cantate da Carolina nei suoi seguitissimi video di baby dance. Ai bambini sarà anche offerta l’opportunità di salutare Carolina con un atteso meet&greet per conoscere l’artista e scattare una foto.

Con lo spettacolo di Carolina Benvenga Zoomarine sceglie di celebrare la Giornata Mondiale della Terra. Conosciuta nel mondo come Earth Day, la Giornata della Terra è l‘evento green che riesce a coinvolgere il maggior numero di persone in tutto il pianeta. Si calcola infatti che ogni anno, nel periodo dell’equinozio di primavera, si mobilitino circa 1miliardo di persone con azioni di sensibilizzazione e tutela del patrimonio ambientale.

E sarà proprio uno degli idoli dei giovanissimi la madrina dell’edizione 2022 delle celebrazioni. Ai bambini che interverranno saranno regalati piccoli gadget ricordo della giornata, tra cui confezioni di semi da piantare in giardino per celebrare la natura e la primavera e contribuire in prima persona alla crescita di nuove piante e fiori.

La carriera di Carolina Benvenga è costruita tra cinema e televisione. La notorietà arriva con il programma televisivo di successo La posta di Yoyo, in onda tutti i giorni, su Rai YoYo, ma anche grazie a diversi speciali dello Zecchino d’Oro e ai programmi di Rai Gulp Tiggì Gulp, La TV Ribelle e GulpGirl.

Ma è lunga la gavetta della giovane Carolina. Debutta nel 2005 con il film Tickets, una coproduzione internazionale diretta da Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami e Ken Loach. Nello stesso anno interpreta il ruolo di Rossana nel film tv La luna e il lago, diretto da Andrea Porporati e trasmesso il 9 aprile 2006 da Rai 1. Nel 2007 ritorna sul piccolo schermo con Io e mamma, regia di Andrea Barzini, miniserie tv di Canale 5, in 6 puntate, in cui ha il ruolo di Betta, figlia e nipote di Stella ed Eleonora, interpretate rispettivamente da Amanda Sandrelli e Stefania Sandrelli, e partecipa alle miniserie Nebbie e delitti 2, regia di Riccardo Donna, in onda su Rai 2. L’anno successivo appare nuovamente su Rai 2 con la miniserie Zodiaco, regia di Eros Puglielli, e appare prima su Joi di Mediaset Premium e poi Canale 5 nella miniserie I liceali, regia di Lucio Pellegrini, nel ruolo di Elena Cicerino, personaggio Interpretato anche l’anno successivo, in onda nel 2009. Nel 2009 è co-conduttrice, assieme ad Andrea Dianetti, del programma Staraoke in onda sul canale Cartoon Network e nel 2010 su Boing. Nel maggio del 2010 ritorna sul grande schermo con il film Una canzone per te, opera prima del regista Herbert Simone Paragnani, in cui interpreta il ruolo di Irene, una ragazza benestante in eterna competizione con il protagonista del film, interpretato da Emanuele Bosi. Successivamente recita il ruolo di Carolina Ferrari nella seconda stagione della miniserie televisiva Anna e i cinque, diretta da Franco Amurri, con Sabrina Ferilli e Pierre Cosso. Nel luglio 2011 si diploma presso l’ACT Multimedia – Accademia di Cinema e Televisione di Cinecittà. Come progetto di chiusura biennio, porta in scena insieme ai suoi colleghi di corso, l’opera teatrale Trilogia del rivedersi scritta da Botho Strauß, riadattata e diretta da Alvaro Piccardi. Prende parte agli speciali per il cinema, prodotti dalla Warner Bros., di Peppa Pig (2014) e Masha e orso (2015), due cartoni animati di successo degli ultimi anni. Nel 2019 grazie ad una collaborazione con Sony Music e Studio Bozzetto &Co esce il suo primo album, un progetto musicale di baby dance per YouTube kids Carolina e Topo Tip – Balla con noi!. Nel 2020, durante l’emergenza sanitaria COVID-19 conduce insieme ad Armando Traverso, il programma di informazione dedicato a tutta la famiglia Diario di casa in onda prima su Rai 1 ed in seguito su Rai 2

Situato a Torvaianica, alle porte di Roma, con i suoi 400 animali e 40 ettari di verde, acqua e attrazioni, Zoomarine è stata 15 anni fa la prima struttura nel nostro Paese a ricevere il riconoscimento di Giardino Zoologico.

Zoomarine ha vinto numerosi riconoscimenti internazionali che ne attestano gli elevati standard di conservazione e salvaguardia del benessere animale (tra i tanti un autorevole primato, unico Parco in Italia e secondo in Europa a ricevere la prestigiosa certificazione della “American Humane”) ed è membro certificato delle più importanti associazioni mondiali del settore, l’AMMPA (Alliance of marine mammal parks e aquariums), l’EAAM (European association for aquatic mammals) e l’EAZA (European Association of Zoos and Aquaria).

Ha ottenuto riconoscimenti importanti da TripAdvisor, Parksmania, Le Fonti Award.

Sviluppa il proprio impegno a favore della ricerca e della salvaguardia dell’ecosistema marino grazie ad una proficua collaborazione con 15 Università italiane e straniere attive in progetti rivolti al benessere e alla tutela degli animali e alla sensibilizzazione del pubblico sul tema della salvaguardia ambientale.

In Italia il gruppo The Dolphin Company gestisce 3 Parchi: Zoomarine a Torvaianica, Aquafelix a Civitavecchia e Acquajoss a Conselice (Ravenna).

