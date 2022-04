Roma, controlli dei carabinieri nel centro storico

Nelle ultime ore, nel corso dei quotidiani servizi di controllo nel centro storico della Capitale, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato 4 persone gravemente indiziate del reato di furto aggravato.

Nel pomeriggio, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato un 41enne straniero, senza fissa dimora e con precedenti, bloccato dopo aver sottratto lo zaino ad un turista svizzero di 23 anni, contenente uno smartphone ed effetti personali, che aveva lasciato poggiato su una panchina in piazza Santa Maria Maggiore per fotografare la basilica. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al giovane.

In serata, la stessa scena si è ripetuta in piazza Madonna del Loreto, dove gli stessi Carabinieri hanno arrestato un 31enne straniero, senza fissa dimora, che, approfittando della disattenzione di una turista di 59 anni, le ha sottratto la borsetta che aveva poggiato su una panchina. Anche in questo caso l’uomo è stato bloccato e la refurtiva recuperata e riconsegnata alla proprietaria.

Sempre in serata, altri due cittadini stranieri, di 29 e 20 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono stati notati da un Carabiniere della Stazione Roma Quirinale, libero dal servizio e in abiti civili, mentre si avvicinavano alle spalle di una turista inglese di 41 anni, che stava cenando ai tavoli esterni di un pub in via Nazionale, impossessandosi della borsa. Il Carabiniere ha immediatamente richiesto ausilio ai colleghi in servizio di pattuglia che hanno poi bloccato i due mentre tentavano di allontanarsi a piedi. Anche in questo caso la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla vittima.

Tutti gli arresti eseguiti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria che ha poi disposto la custodia in carcere degli arrestati.

