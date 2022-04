Codacons presenta esposto in Procura su albero caduto a Villa Borghese

Sul caso dell’albero abbattutosi su due donne sabato scorso a Villa Borghese, ferendone in modo grave una, il Codacons ha presentato oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, chiedendo di aprire una indagine sull’episodio e accertare eventuali responsabilità a carico dell’amministrazione capitolina.

“Sono diversi i punti oscuri e gli interrogativi che l’autorità adita deve necessariamente chiarire al fine di verificare eventuali responsabilità e fattispecie penalmente rilevanti” – scrive il Codacons nell’esposto.

Secondo l’associazione è necessario accertare “quando vengono effettuati il censimento, monitoraggio, sorveglianza e potature delle alberature, la manutenzione delle aree verdi e dei giardini e la cura di alberi e piante, rilevando come ci si possa trovare di fronte ad una palese inefficienza a 360 gradi da parte della pubblica amministrazione e di tutti i soggetti, privati e/o istituzionali, addetti ad attività di controllo e di sicurezza”.

Nell’esposto, in particolare, il Codacons chiede alla Procura “di risalire alle responsabilità, pubbliche e/o private, in relazione alla mancata manutenzione e messa in sicurezza degli alberi nella capitale che nel corso del tempo hanno comportato episodi gravissimi tali da poter connotare in alcuni casi vere e proprie tragedie, anche a carico dell’Assessorato alle Politiche Ambientali, in particolare del Servizio Giardini, e di tutti quei soggetti, organi e autorità preposte a controlli, verifiche e rispetto delle norme di sicurezza procedendo all’immediata verifica sulla stabilità degli alberi, sulle manutenzioni effettuate, sulle procedure di messa in sicurezza oltre che ad un immediato e costante monitoraggio su tutte le piante e gli alberi presenti nella capitale per verificare gli arbusti che versano in condizioni critiche e che possono rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità”.

