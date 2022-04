Ostia, Fdi su spiagge libere: “Garantire accesso in spiaggia ai più fragili”

“L’accesso al mare per le persone più fragili è un diritto che va salvaguardato in tutte le maniere, auspichiamo quindi un rapido ntervento delle Istituzioni affinché venga garantita garantita la fruibilità delle spiagge della nostra Regione a tutti i cittadini, nessuno escluso. Le problematiche più urgenti riguardano il litorale romano, e in particolare Ostia, dove a causa della incapacità dell’amministrazione comunale, le persone con disabilità rischiano di non poter andare al mare fin dall’inizio della stagione prevista per i primi di maggio. Una situazione di disagio intollerabile per tutte quelle famiglie che sono già costrette a vivere facendo i conti con una burocrazia lenta e farraginosa”. È quanto dichiarano i consiglieri regionale e capitolino di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo e Federico Rocca.

Mi piace: Mi piace Caricamento...