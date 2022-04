Morti bianche, Ferrara-Balsamà (M5s): “Maggioranza Municipio VII fa Ponzio Pilato, sconcertante”

“Morti bianche: il Municipio VII se ne lava le mani. La sicurezza sul lavoro è un diritto che va tutelato da tutte le istituzioni. Il Sindaco di Roma e la Regione Lazio vanno sollecitati a gran voce per decentralizzare e rendere più efficaci i sistemi di controllo e formazione, e questa richiesta deve partire anche dai singoli Municipi. Così come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato una mozione al Consiglio del Settimo, chiedendo appunto di attivarsi presso Campidoglio e Pisana.

Pensavamo che proteggere la vita dei lavoratori e dei ragazzi in alternanza scuola-lavoro fosse una priorità per tutti, ma così non è. La nostra mozione non è passata per l’astensione della maggioranza. Un silenzio sconcertante, una mossa alla Ponzio Pilato che fa traballare la fiducia che i cittadini nutrono nelle istituzioni. La nostra solidarietà va alle famiglie delle vittime, che con questo (non) voto sono state lasciate sole dalla compagine del Pd. I lavoratori, i ragazzi e i romani si meritano di meglio”.

Così in una nota il consigliere capitolino del M5s e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara, e la consigliera del M5s al Municipio VII Stefania Balsamà

Mi piace: Mi piace Caricamento...