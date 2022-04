Codacons: ieri a Roma presenze record allo stadio Olimpico ma città impreparata

Mentre ieri lo Stadio Olimpico, in occasione della partita Roma-Salernitana faceva segnare presenze record con oltre 64mila spettatori sugli spalti, tutto il quadrante nord della capitale piombava nel caos, con la viabilità letteralmente impazzita nelle aree adiacenti lo stadio.

Lo denuncia il Codacons, che chiama in causa il sindaco Roberto Gualtieri.

“La capitale si è fatta trovare del tutto impreparata al ritorno della capienza al 100% all’Olimpico – afferma il presidente Carlo Rienzi – Nella zona dello stadio la viabilità è andata ieri nel caos, con lunghe code di auto bloccate dal traffico, vetture e motocicli parcheggiati in modo selvaggio su marciapiedi o in seconda fila e immensi disagi per i residenti”.

“In tale situazione spiccava l’assenza dei vigili urbani e di un piano efficace per regolare il traffico, sanzionare le auto in divieto e garantire la viabilità dell’intero quadrante – prosegue Rienzi – Ci chiediamo cosa pensi di tutto ciò il sindaco Gualtieri, e quali misure intenda adottare l’amministrazione per evitare che in occasione delle partite allo Stadio Olimpico i cittadini diventino ostaggio del caos più totale”.