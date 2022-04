Marino, “Spazio alla tua voce”: avviati gli appuntamenti settimanali del martedì con la consigliera Franca Silvani

“Hanno preso il via nelle scorse settimane i primi appuntamenti del martedì con Spazio alla tua voce, uno spazio di incontro ideato per le cittadine e i cittadini, presso la sede del Pd Marino in Via Silvio Pellico, 81 a Santa Maria delle Mole. È molto più di uno sportello, è un appuntamento con cadenza settimanale in cui, in qualità di consigliera comunale, sono a disposizione delle cittadine e dei cittadini per raccogliere e dare voce alle loro istanze, idee, segnalazioni di problematiche territoriali, per dare informazioni di pubblica utilità, diffusione delle opportunità e aggiornamenti riguardanti le attività di Consiglio Comunale.

E proprio da questi iniziali incontri, insieme a segnalazioni e proposte prese in carico, non sono mancati spunti per la condivisione di iniziative: impulso alla biblioteca della sede del PD, attivazione di laboratori con gruppi di lettura e prossima organizzazione di reading in rosa, insieme ad altre proposte correlate alla celebrazione del 25 aprile, Festa della Liberazione, sulle quali si è già cominciato a lavorare.

Martedì 12 aprile, inoltre, per gentile invito ed ospitalità lo spazio approderà a Marino centro presso il Cantinone di Canestri Alberto a Piazza Europa/Via privata Quagliarini n. 1, dalle ore 17.30 alle 19.30.

Ricordo che lo spazio sarà attivo ogni martedì, dalle 17.30 alle 19.30, di base presso la sede del PD e con possibilità itinerante, con accesso libero o, per chi lo desidera, anche per appuntamento tramite il seguente indirizzo di posta elettronica franca.silvani@comune.marino.rm.it o tramite WhatsApp al numero 339 727 1634.

Ulteriori e più dettagliate informazioni seguiranno nei prossimi giorni a mezzo canali social Facebook e Instagram.”.

Così, in una nota, Franca Silvani, consigliera comunale e capogruppo PD.

