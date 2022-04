Roma, carta d’identità elettronica: in poche ore prenotate erogazioni per open day del fine settimana

In meno di due ore dall’apertura delle prenotazioni tramite la piattaforma del Ministero dell’Interno sono state registrate 1.361 richieste di appuntamento per la Carta d’Identità Elettronica negli open day di sabato 9 e domenica 10 aprile.

“Siamo molto soddisfatti di questo nuovo riscontro di partecipazione da parte dei cittadini per l’iniziativa del fine settimana: tutti gli appuntamenti disponibili, inclusi i recuperi delle file pregresse dallo scorso sabato, sono andati esauriti in pochissimo tempo; il grande numero di accessi simultanei ha inizialmente determinato un sovraccarico sul sistema AgendaCie che in poco tempo è stato ripristinato consentendo il regolare completamento delle attività di prenotazione. Rassicuriamo tutti coloro che oggi non sono riusciti a prenotare che gli Open Day saranno replicati anche nei fine settimana successivi alla Pasqua e nei mesi successivi. Invitiamo a recarsi a Pit e Municipi solo se in possesso di prenotazione”, ha dichiarato Andrea Catarci, assessore al Decentramento, alla Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI E DEGLI EX PIT COINVOLTI NELL’OPEN DAY DEL 9 E 10 APRILE:

MUNICIPI

Municipio II: le sedi di via Dire Daua 11, via Catania 70 (Mercato), via Goito 35 saranno aperte sabato 9 aprile dalle 8.30 alle 14.

Municipio IV: la sede di via Rivisondoli 2 sarà aperta sabato 9 aprile dalle 8.30 alle 16.30.

Municipio VII: la sede di piazza di Cinecittà 11 sarà aperta sabato 9 aprile dalle 8.30 alle 16.30.

Municipio VIII: la sede di via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato 9 aprile dalle 8.30 alle 15.30.

Municipio XI: la sede di via Portuense 579 sarà aperta sabato 9 aprile dalle 8.30 alle 15.30. Oltre alla partecipazione al click day, nello stesso giorno saranno svolte operazioni di recupero delle file pregresse.

Municipio XII: la sede di via Fabiola 14 sarà aperta sabato 9 aprile dalle 8.30 alle 13.30.

Municipio XIII: la sede di via Aurelia 470 sarà aperta sabato 9 aprile dalle 8.30 alle 12.30. Dalle 12.30 alle 16.30 le postazioni saranno attive per il recupero delle file pregresse.

Municipio XIV la sede di S. Maria della Pietà 5 (Padiglione 29) sarà aperta sabato 9 aprile dalle 9.00 alle 16.00.

GIORNI E ORARI APERTURA EX PIT:

Piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune: sabato 8.30-16.30, domenica 8.30-12.30.

