Ardea, sabato 9 aprile al Golf Club Mare di Roma gara di solidarietà per la casa famiglia “Chiara e Francesco”

Sabato 9 aprile 2022 ad Ardea, presso il Golf Club Mare di Roma, al civico 30 di via Enna, dalle 10 del mattino partirà una gara di solidarietà organizzata da diverse associazioni del territorio per aiutare la casa famiglia “Chiara e Francesco Onlus” che accoglie bambini e giovani vittime di incuria, maltrattamento, violenze ed abusi.

Si tratta di una giornata all’insegna della solidarietà, fortemente voluta da Claudio Manenti, presidente dell’ associazione “In moto per passione”, caratterizzata da una vera e propria Raccolta Solidale di Uova Pasquali, con parte del ricavato da devolvere alla casa famiglia “Chiara e Francesco Onlus” che da anni promuove, attraverso una serie di attività, anche la promozione dell’inclusione sociale e di prevenzione del disagio sociale, utilizzando tecniche di animazione socio-educative e metodi di apprendimento informali. Attività dove i protagonisti sono i bambini e ragazzi del territorio, che hanno vissuto esperienze dolorose o che sono cresciuti in contesti fortemente deprivati o a rischio sociale.

“Sarà una giornata ricca di sorprese – commenta Claudio Manenti – vi accoglieremo al nostro stand, nella speranza di vendere un quantitativo notevole di uova di Pasqua. Un’iniziativa che servirà a comprare beni di prima necessità per la casa famiglia e regalare alcuni sorrisi a bambini che necessitano di aiuto e supporto”.

Una giornata da vivere in famiglia in una delle strutture più belle della costa laziale, dove per l’occasione si potrà ammirare la mostra di modellismo militare, organizzata dal Gruppo Modellistico Pontino di Pomezia, che collabora con il museo dello sbarco di Anzio dove non mancheranno mezzi corazzati di tutte le epoche da Leonardo, ai giorni nostri. Ma non solo. Sarà allestita anche una mostra di auto d’epoca, a cura della CARSM. Un appuntamento unico nel suo genere, dove non mancherà occasione per scattare qualche foto da vicino alla meravigliosa 600cottero, l’unico esemplare di Fiat 600, che è anche un “Elicottero”.

“Una giornata pensata ed ideata per fare del bene – aggiunge Loana Sorbo, responsabile della struttura – da sempre il Golf Club è molto attivo sul territorio, con manifestazioni volte al sociale e non solo. Sabato, con un piccolo gesto possiamo aiutare tante realtà meno fortunate. All’interno del Club, inoltre, le famiglie troveranno bar, tavola calda e ristorante, con spazi perfettamente integrati dedicati allo svago e al relax. Un’occasione anche per grandi e piccini che vogliono scoprire lo sport del golf, con maestri federali a disposizione per lezioni collettive da concordare”.

Insomma, una giornata da non perdere.

Per sapere di più sulla casa Famiglia Clicca sul link: https://www.chiaraefrancesco.it/storia

