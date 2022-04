Velletri-Nettuno, ora il limite di velocità è a 30 km/h in un tratto a causa di un dissesto stradale

Limite di velocità a 30 km/h sulla strada provinciale Velletri-Nettuno a causa del dissesto stradale. Cambiano e vengono abbassati provvisoriamente i limiti di velocità per percorrere la nota arteria 87/B, il tutto nel tratto che va dal dal km 10+800 al km 12+600 a causa di alcuni diffusi dissesti della sede stradale. Le misure hanno effetto immediato e dispongono una provvisoria disciplina del traffico per garantire la pubblica sicurezza. A questo scopo viene istituito con effetto immediato il limite di velocità a 30 km/h a causa del diffuso dissesto del manto stradale – presenti numerose buche e avvallamenti -. Si tratta di anomalie poco visibili agli utenti, che possono determinare pericolo per la sicurezza nella circolazione veicolare e pedonale, oltre che per la pubblica e privata incolumità personale. Le misure riguardano l’espletamento delle procedure per l’affidamento dei lavori di ripristino della strada per un migliore scorrimento della circolazione.

