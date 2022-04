Pomezia, la vice sindaco incontra Matteo Acitelli: influencer inserito nella classifica dei “Number One Under 30” di Forbes Italia

La vice Sindaco Simona Morcellini ha incontrato il giovane giornalista e influencer di Pomezia Matteo Acitelli, classe 1992, da sempre appassionato di giornalismo, comunicazione e tecnologia. Una passione che è diventata un lavoro che lo sta rendendo celebre: Matteo Acitelli è stato infatti inserito nella classifica dei “Number One Under 30” della prestigiosa rivista Forbes Italia, tra i 5 migliori della categoria Media.

“Un orgoglio per la nostra Città veder crescere gli imprenditori del futuro, in grado di interpretare al meglio i rapidi cambiamenti del mondo della comunicazione – ha detto Simona Morcellini – La bellezza di un talento che si esprime e la gioia per una via che si afferma. Auguro a Matteo una carriera di successi, certa che manterrà il nostro territorio nel cuore”.