Latina, arrestato un cittadino straniero colpito da condanna definitiva

La Polizia di Stato – Questura di Latina nella mattinata di ieri, giovedì 31 marzo 2022, ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Cagliari nei confronti di un cittadino straniero 44enne, responsabile di reati contro il patrimonio e concernenti gli stupefacenti.

Nella circostanza i poliziotti del Commissariato di Cisterna, rintracciato l’uomo in quel centro cittadino, lo hanno posto in regime di detenzione domiciliare per l’espiazione della pena di 18 mesi di reclusione.

