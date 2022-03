X Municipio: Lega, con Gualtieri e Falconi immobilismo assordante a danno dei cittadini

“A sei mesi dalla elezione del sindaco Gualtieri e del presidente Falconi l’immobilismo della maggioranza è assordante. Solitamente i primi mesi del mandato sono quelli più brillanti per opere messe in atto invece si sta assistendo ad una totale sparizione delle istituzioni”. Così in una nota il Coordinatore della Lega X Municipio, Davide Peli.

“Come opposizione continueremo a dare battaglia, sia dai banchi del consiglio municipale che tra la gente, presidiando il territorio con iniziative a sostegno dei cittadini”, afferma Peli che ha riunito il coordinamento del X Municipio, al quale hanno partecipato Monica Picca, Capogruppo del X Municipio, Davide Bordoni, Vice coordinatore romano, e Luigi Zaccaria responsabile del dipartimento sicurezza.

“Per essere ancora più ramificati e sinergici con le istituzioni anche a livello governativo, il coordinamento della Lega Salvini premier ha conferito gli incarichi per le aree tematiche: Caterina Raganella responsabile scuola, Valter Berruto responsabile terza età e lavori pubblici, Simona Poggiarelli responsabile tesoreria, Mauro Conti responsabile del tesseramento, Giovanni Salis responsabile per la sicurezza, Massimiliano Metalli responsabile protezione civile”, conclude la nota.

Lo comunicano in una nota Davide Peli coordinatore Lega X Municipio e Marco Mambor coordinatore organizzativo.

