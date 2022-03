Ardea, domenica 10 aprile nuovo appuntamento con “Microchip Day”

Come anticipato oggi durante la mia intervista, visto il grande successo della prima edizione e viste le numerosissime richieste da parte dei cittadini, abbiamo definito un’altra giornata dedicata alla microchippatura dei nostri animali.

Il nuovo appuntamento è il 10 Aprile (9.00-12.30) in aula consiliare Sandro Pertini. Come per la scorsa volta, sarà necessario prenotarsi attraverso la App TuPassi, sezione Microchip Day, e consegnare il modulo compilato (vedi link sottostante)