Tor San Lorenzo, al via i lavori per la nuova piazza Falcone e Borsellino

La piazza ex Patio, oggi dedicata a Falcone e Borsellino, a giorni subirà un profondo

cambiamento che la trasformerà in un luogo degno dei compianti giudici palermitani.

“È un sogno che si avvera.” – ha dichiarato il consigliere Mari (PD) – “Finalmente l’ex Patio

diventerà la piazza di ritrovo per tutti: dai bambini che avranno a disposizione un parco

giochi, ai giovani e agli adulti che potranno fruire di uno spazio adibito ad anfiteatro, atto a

consentire la realizzazione di svariati eventi e fungere anche da vero punto d’incontro.”

Non è tutto: presto Viale San Lorenzo vedrà la realizzazione di una pista ciclabile che

consentirà un agevole collegamento col mare.“Dopo il periodo dedicato alla riorganizzazione ed al risanamento delle casse comunali, Ardea conosce una serie di preziose iniziative per la collettività che non si vedevano da

molto tempo e che avranno certamente ricadute positive per la città che vanno dalla

vivibilità e fruibilità all’incremento dell’attrattiva turistica.” aggiunge Lucio Zito (M5S).

Anche questo è un segno tangibile della bontà della collaborazione instaurata tra il Pd ed il

Movimento 5 Stelle che sta avendo ricadute positive, impensabili sino a qualche anno fa.

In questo quadro s’inserisce anche la imminente riqualificazione della scuola di Via Campo

di Carne che conoscerà anche la realizzazione di un esteso parcheggio che sarà risolutivo

per l’aspetto traffico, giovando ai nostri scolari, ai loro genitori e a tutto il personale

scolastico

Così in una nota il Partito Democratico e il M5S Ardea.

