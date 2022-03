Notte Internazionale della Geografia: appuntamento il 1 aprile alla Link Campus University

Venerdì 1° aprile l’Università Link Campus sarà uno dei luoghi che ospiteranno la Notte Internazionale della Geografia 2022. L’evento, promosso da Eugeo e supportato dall’Unione Geografica Internazionale, ha l’obiettivo di dare a un pubblico più ampio possibile l’opportunità di familiarizzare con gli studi e i concetti della materia, rendendo la ricerca geografica accessibile a tutti.

A partire dalle 16, nella storica sede dell’Ateneo a Via del Casale di San Pio V si alterneranno momenti di dibattito, sul tema della “valorizzazione dei beni culturali per la competitività delle aree interne”, ed esperienze visive e culturali tra reale e virtuale.

Alle 17, infatti, è in programma la visita guidata del Casale di San Pio V, residenza pontificia del ‘500 e autentico gioiello rinascimentale ricco di tesori nascosti ma poco conosciuti anche dagli stessi romani.

Sarà possibile, inoltre, condurre un’esplorazione dei siti della Sabina in realtà aumentata, con i modelli 3D di 14 beni culturali della provincia di Rieti, e partire per un viaggio virtuale su una mappa interattiva per diverse città nel mondo attraverso una serie di schermi touch. Al termine a tutti i presenti sarà offerto un aperitivo.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione entro il 30 marzo all’indirizzo nottedellageografia@unilink.it.

