Domenica 27 marzo la XXVII Maratona di Roma

Quest’anno la grande competizione romana è dedicata alla pace in Ucraina. Come da tradizione, il percorso di 42,195 chilometri si snoda tra i luoghi più noti e affascinanti della Capitale, più di trenta siti storici. Tra questi i Fori Imperiali (dove sono fissati partenza e arrivo), il Vittoriano e piazza Venezia, il Circo Massimo, il Lungotevere, Castel Sant’Angelo, via della Conciliazione con la basilica di San Pietro, Foro Italico e Moschea, piazza del Popolo, piazza di Spagna con la scalinata di Trinità dei Monti, piazza Navona, via del Corso.

Oltre diecimila i già iscritti, con oltre il 20 per cento di donne e con gli stranieri che sfiorano il 50 per cento delle presenze e provengono da circa 100 paesi. Tra loro sono in testa i francesi (un migliaio), seguiti da britannici, spagnoli e statunitensi.

Spazio anche per chi vuole correre meno, magari contribuendo a progetti umanitari: alla gara maggiore si affiancano l’Acea Run4Rome (staffetta per team di 4 atleti, legata a un charity program con diverse associazioni, iscrizione per tramite dell’associazione che si intende sostenere) e la classica Fun Race, la stracittadina di 5 chilometri. Chi s’iscrive alla Fun Race avrà in omaggio: la t-shirt ricordo, la medaglia premio (solo per gli under 18) e la gym bag con eventuali prodotti degli sponsor. Per garantire sicurezza ai partecipanti, in campo la Protezione Civile capitolina.

A questo proposito: presentate nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara anche le medaglie e le magliette ufficiali dell’evento, tutte in tessuto tecnico traspirante ma, quanto alle immagini raffigurate, diverse per ognuna delle tre distanze previste: per la maratona la mappa dell’Urbe con in evidenza il Tevere, per la staffetta la pavimentazione del Campidoglio e per la stracittadina un fondo verde fluo con la scritta Veni Run Vici.

“E’ un vero piacere salutare il ritorno della Maratona in primavera, dopo un periodo difficile per la città e per lo sport. La nostra è sicuramente la maratona più bella del mondo, nessuno può offrire un percorso così straordinario”, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri. “Questa è l’edizione della rinascita, improntata a un messaggio di pace e solidarietà molto positivo, considerata la scelta di destinare – attraverso una collaborazione con il Banco Alimentare – una percentuale delle quote d’iscrizione ad aiuti al popolo ucraino che sta subendo un attacco inaccettabile. Un sentimento condiviso dalle oltre 10mila persone iscritte che provengono da tutto il mondo”.

“Le iscrizioni sono maggiori dello scorso anno “, ha sottolineato Alessandro Onorato, assessore capitolino allo Sport, al Turismo e ai Grandi Eventi. “La maratona è un evento fondamentale anche per il turismo, con una valenza sportiva ma anche sociale”.

Tutte le informazioni su www.runromethemarathon.com .

Mi piace: Mi piace Caricamento...