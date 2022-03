Marino, “Spazio alla tua voce”: Franca Silvani (Pd) inaugura uno spazio di ascolto per le cittadine e i cittadini

“Questi due anni di pandemia ci hanno costretto al distanziamento sociale e tante iniziative sono state sospese. Ora è il momento di ricominciare, di riavvicinarci e riunirci per ritrovare insieme la nostra socialità. Alla luce di questo cambiamento e delle nuove misure per uscire dall’emergenza, ho pensato di ripartire da uno spazio di incontro con le cittadine ed i cittadini presso la sede del Pd Marino in Via Silvio Pellico, 81 a Santa Maria delle Mole. Si tratta di uno spazio attivo in cui, come consigliera comunale, sarò a disposizione della cittadinanza con un appuntamento a cadenza settimanale, per raccogliere e dare voce ad istanze, idee, segnalazioni di problematiche territoriali, per dare informazioni di pubblica utilità, diffusione delle opportunità e aggiornamenti riguardanti le attività di Consiglio Comunale. Uno spazio che costruiremo insieme, in cui darò tutto il supporto necessario, in rete solidale con le risorse umane e le competenze esperienziali e professionali in forza alla comunità del Partito Democratico, di cui mi onoro di essere parte.

Lo spazio sarà attivo ogni martedì, a partire da martedì 29 marzo dalle 17.30 alle 19.30 presso la sede del PD, anche con la prospettiva di soluzioni itineranti per andare incontro alle cittadine e cittadini di tutto il territorio. L’accesso sarà libero o, per chi lo vorrà, sarà possibile anche per appuntamento tramite il seguente indirizzo di posta elettronica franca.silvani@comune.marino.rm.it o tramite WhatsApp al numero 339 727 1634. Ulteriori e più dettagliate informazioni seguiranno nei prossimi giorni a mezzo canali social Facebook e Instagram. Vi aspetto”.

Così, in una nota, Franca Silvani, consigliera comunale e capogruppo PD.

