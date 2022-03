Associazione Vivere la Gioia: al via “MISSION FOR UKRAINA”

A partire da lunedì 21 marzo presso la Chiesa Cristiana Evangelica MAGLIANA “LA GIOIA”, sita in Via Pieve Fosciana, 120 inizierà una Raccolta Fondi Straordinaria di beni che saranno consegnati con BILICO di 22 tonnellate tra il 10 ed il 15 aprile, in una città dell’Ucraina.

L’iniziativa promossa e sostenuta in Italia dall’Associazione Vivere la Gioia affianca in maniera indipendente altri progetti che in queste settimane sono già operativi e continuano lodevolmente nella capitale (come “Salvamamme” e la raccolta presso la “Chiesa di Santa Sofia”).

“Come Vivere la Gioia abbiamo atteso gli eventi e valutato di non muoverci sulla base dell’emotività. Purtroppo dobbiamo avere la capacità di analizzare quello che sta accadendo e le conseguenze che si potranno innescare nel medio e lungo termine. Dopo esserci confrontati con le Organizzazioni Nazionali di cui siamo Partner da quasi 20 anni e quelle Internazionali che già operano nei luoghi di confine in Polonia e Romania, abbiamo ricevuto una richiesta specifica di aiuto da parte della “Chernivtsi Oblast’ Union of Churches Evangelical Cristians-Baptists” All-Ucranian Union of Churches ECB!” – spiega il Pastore Fosco Ieva. “Abbiamo deciso di cooperare per dare assistenza ai rifugiati che si stanno spostando all’interno dell’Ucraina e in particolare verso la regione di Chernivtsi. Alcune delle città dove ormai sono ogni giorno più in difficoltà sono: Irpin’, Kyiv, Khaarkiv, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhia” – aggiunge il presidente dell’associazione, che conclude: “i nostri “amici” in Ucraina hanno istituito un centro di coordinamento per fornire tutto il necessario alle persone in crisi, nonché per accogliere gli sfollati nelle Chiese, agenzie governative e case civili. Alla data del 12 marzo oltre 6.000 persone erano state insediate a Chernivtsi. In questi giorni erano previste almeno altre 1.000 persone in arrivo”.

Ecco l’elenco dei beni richiesti:

PRODOTTI ALIMENTARI: tonno, carne in scatola, crackers, pane in cassetta, caffe/cappuccino/the solubile, latte in polvere, biscotti, salumi (si chiede di controllare una conservazione di validità il più lungo possibile);

tonno, carne in scatola, crackers, pane in cassetta, caffe/cappuccino/the solubile, latte in polvere, biscotti, salumi (si chiede di controllare una conservazione di validità il più lungo possibile); MEDICINALI : antidolorifici, antifebbrili, salviette monouso e imbevute di alcol, paracetamolo, Oki, vitamina c, acqua ossigenata, caramelle per la tosse (tutti con validità di almeno 6 mesi);

: antidolorifici, antifebbrili, salviette monouso e imbevute di alcol, paracetamolo, Oki, vitamina c, acqua ossigenata, caramelle per la tosse (tutti con validità di almeno 6 mesi); PRODOTTI per l’IGIENE PERSONALE : assorbenti intimi, pannolini per anziani, sapone per igiene intima, shampoo, bagnoschiuma;

: assorbenti intimi, pannolini per anziani, sapone per igiene intima, shampoo, bagnoschiuma; PRODOTTI per BAMBINI : pannolini varie misure, omogeneizzati, biscotti per bambini, minestrina per bambini, salviette monouso;

: pannolini varie misure, omogeneizzati, biscotti per bambini, minestrina per bambini, salviette monouso; PIATTI PRONTI : scatole di cibo in scatola a lunga conservazione già cotto (scadenza di almeno 3-6 mesi);

: scatole di cibo in scatola a lunga conservazione già cotto (scadenza di almeno 3-6 mesi); PRODOTTI MATERIALI: stufe, bollitori, torce con batterie, scarpe da ginnastica (anche usate se in buono stato), tute da ginnastica (anche usate, se pulite e in ottimo stato)

Il viaggio farà tappa al confine con la Romania presso la “Misiunea Creștină Străjerul” in Dersca (Romania) dove verrà atteso il bilico ed il mezzo per entrare poi in Ucraina. Alcuni dettagli non possono al momento essere resi pubblici, ma saranno rendicontati dettagliatamente al ritorno a tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa nella massima trasparenza.

Per SPONSORIZZARE il VIAGGIO

Fai una donazione a VIVERE LA GIOIA iban: IT51C0832703253000000000145 causale: MISSION for Ukraina. Per consegnare il materiale: dal lunedì al venerdi presso:

Chiesa Cristiana Evangelica Magliana “LA GIOIA” – Via Pieve Fosciana, 120 – Roma (orario: 10.00-12.00 e 15.00-17.00). Per informazioni: viverelagioia@gmail.com whatsapp 345.5656737

