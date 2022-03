GLAUCOMA, UNA MALATTIA DEGENERATIVA: IL PUNTO DEL PROF MANNI

Hai la vista di un falco? Ottimo. Attenzione però, perché non è detto che i tuoi occhi siano perfetti. Meglio

se ti sottoponi a una visita oculistica che comprenda la misurazione della pressione oculare. Il rischio che ti

sorprenda il glaucoma è dietro l’angolo. Di cosa si tratta? Beh, se lo chiamano “il ladro silenzioso della

vista”, un motivo c’è: “Non dà sintomi, ed è una malattia degenerativa del nervo ottico e del campo visivo che, quando diagnosticata in fase avanzata, purtroppo è già tardi”, spiega il professor Gianluca Manni,

direttore della Clinica Oculista al Policlinico Universitario Tor Vergata a Roma. Devo dire che vederlo

all’opera, circondato da un gruppo di giovani medici, è musica. Perché si lavora in armonia nel Centro

Glaucoma che dirige Manni.

“Vede? Questo paziente ha segni che corrispondono a una zona di non visione”, mi dice mostrandomi il campo visivo di un paziente che manifesta un primo danno della retina. “Questo esame dimostra come funziona la retina che è la struttura anatomica che trasmette l’impulso visivo al cervello. Se la retina non funziona ecco che, in alcuni punti, si cominciano a formare queste aree di

non visione”, mi dice, indicando dei punti precisi dell’occhio riprodotto nel referto del paziente controllato.

“L’impulso visivo viene catturato dai fotorecettori retinici e viene trasmesso dalle cellule gangliari

attraverso tutto il percorso del nervo ottico, che comincia all’interno dell’occhio ed i cui assoni fanno un

percorso lunghissimo all’interno del cervello, arrivando fino alla corteccia occipitale. Gli assoni delle cellule

gangliari sono i più lunghi di tutto il nostro organismo per cui è naturale che siano sensibili a diversi eventi

patologici. È recente la conferma di uno stretto legame tra cervello e occhio. Infatti, “il glaucoma non è una

malattia ‘solo’ dell’occhio, ma una malattia degenerativa del cervello, al pari dell’Alzheimer, Parkinson e

Sclerosi Multipla e la demenza senile”, spiega il professor Manni. “In comune con queste patologie ha che

riguarda il tessuto nervoso e che i meccanismi di morte delle cellule colpite sono identici, anche se i neuroni

coinvolti sono differenti”.

Detto questo, se il glaucoma non viene monitorato e controllato mediante la terapia farmacologica (colliri) o chirurgica, porta alla cecità irreversibile. Nei paesi industrializzati, questa patologia è la seconda causa di perdita della vista. Il soggetto lamenta una progressiva riduzione del campo visivo fino alla visione

cosiddetta “tubulare”, che dà l’impressione di guardare attraverso un cono, proprio perché è come se calasse una tenda davanti all’occhio, consentendo di vedere solo una piccola parte di ciò che si ha davanti.

Non esiste una cura definitiva, ma si può rallentare la patologia. Come? “Abbassando la pressione oculare, è l’unica terapia che funziona, perché si è visto che più la pressione oculare è alta e più il danno avviene velocemente e precocemente. Anche se c’è da dire che la pressione oculare è un fattore di rischio, il principale, ma non identifica la malattia”, chiarisce Gianluca Manni. “Clinicamente, è stato osservato che molti dei pazienti glaucomatosi hanno due handicap: una maggiore incidenza alle fratture (cadono più facilmente quando è interessata la porzione inferiore del campo visivo) e una enorme difficoltà nel leggere

(quando è interessata la porzione superiore del campo visivo).

E’ fondamentale che gli oculisti, specie coloro che abbiano in cura i pazienti glaucomatosi, conoscano la Letteratura scientifica perché, al di là dell’esperienza clinica, è fondamentale fornire ai nostri malati le attenzioni diagnostiche e terapeutiche suggerite dalla Medicina Basata sull’Evidenze. “Perché sono

convinto che esiste il paziente con il glaucoma, non i glaucomi in generale: importanza della individuazione

dello stadio della malattia e di come essa progredisca differentemente da paziente a paziente”, conclude

l’esperto.

