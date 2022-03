Eleonora Cicchetti presenta la sua nuova collezione

La giovane e talentuosa Fashion Designer Eleonora Cicchetti – che con il suo brand Eleonora Cicchetti Collection ha fatto propria la battaglia della body positivity, rilanciando un nuovo concetto di moda inclusiva – presenta la sua nuova collezione.

Rimanendo coerente alla propria cifra stilistica, la Designer ha realizzato una capsule collection fatta di morbidi corsetti con scollatura a cuore, maniche morbide ed eleganti, spalle larghe e punto vita segnato.

Sulla scia del celebre motto “More is More and Less is Bored”, il brand strizza l’occhio alla moda romantica degli anni Trenta dell’Ottocento, rompendo gli stilemi classici della moda per divenire un vero proprio manifesto di una nuova femminilità, più inclusiva, reale e femminista.

Questa volta però la Designer ha optato per dei look più dinamici che giocano con i confini del casual chic e che con un gioco di mix and match possono vestire per ogni occasione. Per questo, per la prima volta troviamo capi più sportivi come i jeans che, grazie alle raffinate rifiniture e la cura dei dettagli come l’immancabile logo ricamato sulla tasca posteriore, si adattano ad ogni esigenza. Non solo. Questa mise riesce a valorizzare qualsiasi silhouette grazie alle linee morbide ed elastiche che si adattano perfettamente ad ogni forma.

Una scelta rappresentativa anche della svolta ecologista del brand che, così, presenta una selezione più mirata ma più ridotta di capi facilmente intercambiali fra loro.

Anche la scelta dei tessuti è indicativa in tal senso. Alla lana rasata a Pied de Poule si aggiunge anche l’ecopelle, per richiamare l’attenzione sulle tematiche green e sensibilizzare l’industria della moda verso una svolta necessaria sull’ecosostenibilità.

A segnare poi una fase di cesura nel breve ma incisivo percorso della Designer, c’è anche l’introduzione di capi intimi come il babydoll, il primo realizzato dal brand che preannuncia un prossimo imminente lancio di una collezione di intimo.

NOTE DI ELEONORA CICCHETTI

“Con l’arrivo della nuova Release ho voluto dare valore alla femminilità di tutti giorni, con linee sempre morbide e ricchi di dettagli ma anche con un tocco più sportivo.

L’accettazione è la parola chiave della bellezza e della moda stessa. Accettare le proprie ‘imperfezioni’ e valorizzare inostri pregi ci rende libere, reali. E questo, ancora oggi, fa molta paura.

Ho scelto poi di puntare anche sull’intercambiabilità e la versatilità dei capi, per dare una spinta sempre maggiore ad una moda che, oggi più che mai, ha bisogno di essere più ecologica.

Ho voluto dare voce al mondo della sartoria e del cosiddetto ‘slow fashion’, rompendo la catena della fattezza in serie e dell’eccesso di produzione, andando sempre contro ad un Fast Fashion che non è più sostenibile”.

(Eleonora Cicchetti)

