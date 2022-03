Ostia Antica, il M5S attacca Falconi: “Non c’è volontà di istituire il presidio di Protezione Civile”

“La nostra intenzione è sempre stata quella di istituire un presidio di Protezione Civile ad Ostia Antica. Avevamo individuato nell’immobile di Via Pericle Ducati, abbandonato da 35 anni, il sito ideale.

Per questo avevamo acquisito il bene dal Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale per la messa a bando.

Con questa scelta, non solo politica ma anche culturale e sociale, andavamo a creare una vera e propria doppia opportunità per Ostia Antica: la valorizzazione di un immobile abbandonato da decenni e la nascita di un presidio di Protezione Civile a favore del territorio e dei cittadini.

Mancava solo il bando pubblico da parte degli uffici, ma con l’insediamento della nuova Amministrazione di centrosinistra si è tutto bloccato.

A questo punto, anche in base alla risposta alla nostra interrogazione presentata a dicembre 2021 e avvenuta solo in questi giorni da parte dell’attuale Assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio del X Municipio, dopo esserci messi anche a disposizione nel fornire gli atti di cui non avevano contezza, non emerge una chiara volontà di confermare l’immobile di Via Pericle Ducati come sede di Protezione Civile.

Attendere tre mesi per una risposta generica dove si scrive che ancora la questione deve essere sottoposta al Presidente e alla Giunta sa di presa in giro.”

Lo dichiarano Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti del Gruppo Consiliare M5S del Municipio Roma X.

