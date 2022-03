Nomadi, Corrotti (Lega): “Dopo Raggi arriva Gualtieri con promesse su campo rom Castel Romano”

“Sul campo rom di Castel Romano, dopo le promesse della Raggi e gli sgomberi spot dello scorso anno ecco arrivare gli annunci di Gualtieri: entro otto mesi lo smantellamento e la ricollocazione delle persone che vivono nella baraccopoli situata all’interno nella riserva naturale di Decima Malafede. Monitoreremo da vicino una situazione che è costata alle casse del Comune di Roma decine di milioni di euro, per capire come intende collocare le centinaia di persone che risiedono attualmente nel campo rom e se utilizzerà la quota per gli alloggi popolari dedicata anche a coloro non in possesso dei requisiti necessari approvata da Zingaretti in Regione Lazio. Qualora fosse così, a rimetterci anche in questo caso saranno le persone che attendono da anni in lista d’attesa”. Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio

