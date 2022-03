8 marzo 2022 Giornata Internazionale della Donna…

L’8 marzo ci ricorda puntualmente tutti gli anni il grande lavoro di emancipazione della donna nel corso del tempo.

La celebrazione della giornata dedicata alle donne ci mette sempre davanti ad una realtà mai scontata per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti conquistati con tanta tenacia e fatica, che abbiamo il dovere di preservare e di ribadire per evitare facili dimenticanze e regressioni medioevali. Quindi possiamo affermare che la dignità di essere donna passa sempre nel rispetto di genere.

Fin qui niente di nuovo per il mondo femminile, ma poi ti accorgi di quanto la visione di una compagine politica che governa la nostra città nei confronti del rispetto di genere sia diversa, Miope e a tratti superficiale. A tal proposito, le consigliere di minoranza Barbara Cerro e Franca Silvani, all’ultimo consiglio comunale, nel lungo dibattito che ha accompagnato la presentazione e discussione dei 21 emendamenti al DUP, hanno avuto prova di una scontata sensibilità nei confronti della questione femminile, questione che si riassume nella tragica evidenza di divari e disparità strutturali irrisolti (anche acuiti dalla pandemia), fino al dato raccapricciante di un femminicidio ogni tre giorni. Non solo amarezza per la bocciatura di tutti i tentativi di far emergere una propensione volta alla salvaguardia di donne in difficoltà, vittime di violenza, ovvero le proposte di creazione di spazi dedicati di agio, di accesso facilitato ai servizi e alle opportunità. Soprattutto amarezza per lo svilimento in quell’assise della figura della donna in quanto tale, proprio dalle stesse consigliere di maggioranza di destra e leghiste che, intervenendo, hanno comunicato alle cittadine di Marino di non essere interessate a sostenere il ruolo centrale della donna nella società moderna e di non ravvisare necessità di mettere in agenda, tra le priorità, politiche attive di parità, contro pregiudizi e stereotipi.

E allora si torna indietro di tanti anni, si ascoltano frasi e battute da far rabbrividire anche la nostra Vittoria Colonna vissuta in un’epoca lontana, si riavvolge il nastro dell’emancipazione femminile e si torna in un mondo dove il patriarcato emerge prepotentemente.

Ma è proprio in queste occasioni che allora ci si rende conto di quanto la giornata dell’8 marzo sia importante e necessaria: si riflette insieme, ci si domanda se la consapevolezza di essere Donna sia considerata per alcune un privilegio e per altre l’occasione di far parte di un progresso universale inarrestabile.

E questo 8 marzo sconvolto dalla guerra, ci trova con il cuore ed ogni sostegno possibile accanto alle donne ucraine, afghane e ai loro bambini, ma anche alle donne russe che subiscono impotenti la scelta del loro paese. Riaffermiamo con forza e determinazione il nostro essere Donne presidio di Diritti e di Pace, per tutte e per tutti.

