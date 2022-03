ArdeajazzWinter, ancora un successo firmato ArdeaFilarmonica

Doppio Sold – out anche per l’edizione 20 22 di ArdeajazzWinter, il doppio concerto di sabato (5 marzo) ha riscosso un successo plebiscitario fra gli spettatori che si sono alternati, nei due appuntamenti programmati, nella Sala Consiliare “Sandro Pertini” del Comune di Ardea. Particolarmente coinvolgente il repertorio proposto dall’eccezionale quartetto. Non è mancato un momento di riflessione sul difficile momento che sta vivendo l’Ucraina e, gli artisti hanno deciso di devolvere parte del ricavato della vendita dei loro cd alle vittime della guerra. Flavio Boltro alla tromba, Elio Coppola alla batteria, Antonio Caps al piano e Antonio Napolitano al contrabbasso non si sono risparmiati e hanno regalato, al collaborativo pubblico, due ore di spensierata allegria. «Sono davvero soddisfatto di come il nostro pubblico dimostra il suo affetto anche alla versione invernale di ArdeaJazz che, nonostante le restrizioni e i problemi di spazio, regala sempre forti emozioni – ha affermato il maestro Raffaele Gaizo – direttore della filarmonica di Ardea – è stato bellissimo e quasi commovente vedere tanta energia ed entusiasmo». ArdeaJazz è organizzato dall’Associazione Filarmonica di Ardea che promuove una serie di eventi durante l’anno che mirano a diffondere la cultura anche riscoprendo i luoghi storici del territorio. «È stata una bella serata, faticosa perché, gestire due spettacoli con il pubblico scaglionato per fasce orarie non è proprio semplicissimo, quello che conta però è il risultato, l’apprezzamento del pubblico è una grande soddisfazione per tutti – ha affermato la presidente dell’associazione Patrizia Andreoli – è doveroso ringraziare l’intero staff dell’Associazione Filarmonica di Ardea che come sempre non si è risparmiato e l’amministrazione del comune di Ardea che ci è sempre molto vicina». Per l’amministrazione comunale erano presenti in sala il Presidente del consiglio Lucio Zito e l’Assessore alla cultura Sonia Modica. Prossimo appuntamento con il Jazz ad Ardea a Luglio per la VII edizione di ArdeaJazz.

