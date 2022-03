Tutela Ambiente, intervento Polizia Locale a Colle degli Abeti. Rimosse carcasse e parti di veicoli abbandonati su un’area verde

Carcasse e parti di veicoli abbandonati sparsi su un’area verde nella zona di Colle degli Abeti: questo lo scenario che gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale si sono trovati davanti qualche giorno fa, a seguito di un sopralluogo effettuato in prossimità del bacino del Fosso del Benzone. Dopo la scoperta, il personale del VI Gruppo Torri ha avviato immediatamente le procedure per consentire l’opera di rimozione dei rifiuti, che è stata portata a termine questa mattina: un centinaio i pezzi rimossi . I controlli proseguiranno i prossimi giorni per evitare la recrudescenza del fenomeno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...