Roma, FdI: “Bocciata mozione su sicurezza. La giunta Gualtieri evidentemente non la considera una priorità”

“Il Sindaco Gualtieri e la sua Giunta ancora una volta dimostrano che la sicurezza non è fra priorità di questa amministrazione. Hanno, infatti, bocciato una mozione presentata dal nostro gruppo che invitava il Primo Cittadino ad attivarsi per potenziare i sistemi di videosorveglianza su tutto il territorio della Capitale, con particolare attenzione alle scuole, alle metropolitane, ai parchi gioco e a tutti i luoghi sensibili. Chiedevamo inoltre, che venisse realizzata una sala operativa unica interforze volta a controllare il territorio in maniera più efficace. Evidentemente Gualtieri non considera questi provvedimenti necessari, non rendendosi conto che nell’ultimo periodo c’è stata un pericoloso aumento dei fenomeni di microcriminalità e che quindi è estremamente necessario un rafforzamento della sicurezza e della videosorveglianza. Il Sindaco dovrebbe vedere quello che sta succedendo a Milano dove il suo collega Sala oramai non riesce più a contenere i fenomeni di criminalità giovanili a causa delle politiche di tollerenza avute fino ad oggi”. E’ quanto dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca.

Mi piace: Mi piace Caricamento...