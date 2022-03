Nel Lazio con Amore: bonus da 2000 euro per chi decide di sposaresi quest’anno

Gli effetti devastanti del Covid sull’economia si faranno sentire ancora per parecchio tempo, in tutti i settori, incluso quello dei matrimoni. Per agevolare le coppie che intendono convolare a nozze, il Lazio ha stanziato dieci milioni di euro. Il contributo, che coprirà in piccola la parte le spese della cerimonia, sarà per: agenzie di viaggi, ristoranti e catering, fotografi, wedding planner, imprese di eventi, confezioni di abiti da cerimonia, fiorai, servizi alla persona, ecc. Il bando si rivolge alle coppie, italiane e straniere, che si sposano o si uniscono civilmente nel Lazio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che acquistano servizi o prodotti relativi all’evento da imprese laziali fino ad esaurimento risorse. Può presentare domanda per ciascuna coppia uno solo dei soggetti, in possesso dei requisiti e delle condizioni indicate dal bando.

“Un bando pensato e voluto per sostenere un settore che ha sofferto in modo particolare la crisi economica. Dieci milioni di euro: un nuovo e importante investimento che abbiamo messo in campo con un occhio rivolto anche al comparto turistico, nella consapevolezza e con l’orgoglio di poter vantare, in ogni parte della nostra regione, tantissime location tra le più magiche e affascianti al mondo grazie a un patrimonio artistico e culturale ineguagliabile. Spazi ideali anche per celebrare un giorno speciale come quello del matrimonio”, spiega il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Le spese ammissibili sono le seguenti:

· acquisto di bomboniere;

· noleggio auto da cerimonia;

· acquisto abito e accessori da cerimonia (sposo o sposa);

· addobbo floreale;

· servizi di catering e ristorazione (massimo 700 euro);

· servizi alla persona legati al giorno del matrimonio, quali acconciatura e trucco;

· viaggio di nozze (massimo 700 euro);

· affitto sale e location per cerimonia e banchetto;

· servizi di riprese video e book fotografico;

· servizi di animazione, intrattenimento, spettacolo;

· servizio di wedding planner;

· acquisto fedi nuziali;

· stampa delle partecipazioni.

Ciascuna coppia può chiedere il rimborso di massimo cinque documenti di spesa.

La domanda, completa di tutti i dati richiesti dall’avviso, deve essere predisposta e presentata, a pena di esclusione, attraverso lo sportello telematico disponibile al sito https://regione.lazio.it/nellazioconamore dalle ore 10:00 del 28 febbraio 2022 alle ore 10.00 del 31 gennaio 2023 o fino ad esaurimento risorse. Al link https://regione.lazio.it/nellazioconamore saranno pubblicate le risposte alle domande più frequenti sotto forma di FAQ.

