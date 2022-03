Angelilli-Figliomeni (FdI): “Inaccettabili vessazioni agli abitanti di Bastogi. Il Comune di Roma intervenga con urgenza” 

“Abbiamo effettuato un sopralluogo accogliendo la richiesta di aiuto di alcuni abitanti del residence Bastogi, nella zona di Roma Nord-Ovest, molto preoccupati per gli importi gravosi dei bollettini che sono pervenuti dall’Amministrazione comunale, in particolare per il pagamento di oneri accessori a fronte di servizi totalmente inesistenti”. Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia, Roberta Angelilli e Francesco Figliomeni, dirigenti nazionali del partito di Giorgia Meloni.

“Sono veramente inaccettabili le condizioni di degrado in cui sono costretti a vivere questi cittadini, inquilini di immobili fatiscenti, anche per le persistenti infiltrazioni di acqua e relative muffe che determinano gravi danni agli appartamenti, compromettendone l’abitabilità. La Giunta Gualtieri dovrebbe occuparsi con urgenza dei problemi quotidiani di queste persone che spesso sono costrette a vivere in una situazione di grave disagio. Faremo il possibile per cercare di aiutare queste persone – concludono Angelilli e Figliomeni – denunciando i casi più gravi e confidando che l’Amministrazione, a livello comunale e municipale, prenda provvedimenti sia per risolvere le criticità relative alla riformulazione corretta dei bollettini, sia per effettuare un’urgente e non più rimandabile manutenzione degli immobili”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...