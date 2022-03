Villa Pamphilj, Polizia Locale salva volpe in difficoltà

Si aggirava barcollante nell’area verde del Casino del Bel Respiro , dentro Villa Doria Pamphilj, la volpe salvata dal Reparto Tutela Ambiente del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale. L’animale, di sesso femminile, è stato messo in sicurezza da un agente, che con fare rassicurante è riuscito ad adagiarla all’interno di un cartone, per poi trasportarla al centro di soccorso della fauna selvatica della Lipu, per le cure veterinarie del caso.

