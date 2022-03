LO SPORT E LA GUERRA IN UCRAINA. L’ESPERIENZA DELL’AZZURRO MASSIMO MAGNANI

Massimo Magnani, C.T.N. della Fidal sino a tre anni fa, è oggi un top tra i tecnici dell’atletica, come ieri era azzurro di punta nella maratona italiana al vertice d’Europa e del mondo tra il 1974 e il 1988. Invitato in Ucraina per uno stage è rientrato rocambolescamente dal teatro di guerra. Questo il suo racconto:

“Non avrei mai pensato di dover fuggire dalla guerra nel 2022, invece per la follia e la smania di potere di qualcuno ho vissuto anche questa esperienza, che fortunatamente si è conclusa con buon esito.

L’ultima, per me, è stata la giornata peggiore, non perché mi sia trovato in situazioni pericolose, ma per il lungo trasferimento, insieme ad una decine di persone che provenivano da città bombardate dell’est Ukraina e si recavano nella zona ovest del Paese per mettersi al riparo, ma senza lasciarlo. Per la prima volta mi sono sentito un profugo, un uomo in fuga da un atroce assurdità. Per le notizie che ci venivano trasmesse abbiamo dovuto cambiare strada, puntando sui confini con la Moldavia, invece che su quelli della Polonia, perché diventati “a rischio”, oltre che super affollati di altra gente in fuga. Cambiare direzione ha comportato anche trovare una sistemazione per la notte, individuata in una casa a circa 100km dal confine moldavo e messa a disposizione da un amico di uno dei membri della Società che mi aveva contattato per lo stage di formazione. Abbiamo dormito tutti in una grande sala che assomigliava ad una palestra, utilizzando tutti lo stesso unico bagno. Prima di prendere sonno mi ha preso una grande tristezza, pensando al futuro di queste persone e a quello dei tanti amici ucraini che ho. Questa mattina ci siamo preparati, prendendo un caffè tutti insieme e brindando con questo ad un futuro migliore per tutti. L’azzurro del cielo era in forte contrasto col grigio del pensiero di tutti, in particolare di un paio di ragazzi che probabilmente pensavo ai loro sogni andati in fumo. Poi ho lasciato il gruppo, partendo con due accompagnatori, uno dei quali addirittura armato per proteggere la mia sicurezza….Due persone collegate al Governo Ukraino che mi hanno accompagnato attraverso il corridoio preferenziale predisposto per me, facendomi saltare qualche posto di blocco e una lunga fila presso la dogana moldava. Gli addetti del posto erano informati del mio arrivo e mi hanno facilitato in ogni operazione. Per certi versi mi faceva piacere, per altri questi privilegi mi mettevano in imbarazzo di fronte a tanta gente attesa da un futuro ben più incerto del mio. Passato il confine ho trovato la macchina “dedicata” che mi sta tuttora portando a Bucharest, dove un amico, consigliere della Federazione rumena di Atletica, con la collaborazione della stessa mi assisterà fino all’aeroporto di domani. Quindi il più è fatto e il pericolo passato, ma difficilmente potrò dimenticare questa esperienza e i diversi momenti della stessa. Mi rimangono due sentimenti, uno di paura per la sorte dei miei amici ucraini e di questo Paese, il quale dovesse perdere la propria indipendenza farebbe precipitare tutti noi verso un periodo buio e dal futuro incerto. L’altro di ringraziamento per tutti coloro che in vario modo e a vario titolo mi hanno aiutato, in particolare la Federazione Ukraina di Atletica e il gruppo NEWRUN, senza dimenticare tutti coloro che mi hanno moralmente sostenuto con messaggi di ogni genere. Questo mi dà gioia: avere tanti amici è una gran bella cosa! “

