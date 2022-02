Rifiuti, presidente commissione Trasparenza Municipio XIII: “Su Casal Selce nessun iter autorizzativo in Regione Lazio”

“Questa mattina, come da mia richiesta, sono stato audito in commissione Trasparenza del consiglio regionale sull’analisi dell’iter autorizzativo per l’installazione di un impianto di biodigestione nel quartiere di Casal Selce e Castel di Guido. Ho preso atto delle dichiarazioni del dirigente regionale ambiente, Vito Consoli, che ci ha riferito che ad oggi non esiste alcun iter autorizzativo in corso su quanto in oggetto. Parole che stridano con le dichiarazioni rilasciate più volte, in questi giorni, dall’assessore comunale Alfonsi che ha parlato apertamente di biodigestori previsti in queste zone del municipio XIII. E’ mia intenzione, come presidente della commissione Trasparenza del Municipio XIII di continuare a seguire la vicenda per far in modo che, come purtroppo già accaduto in passato, non vengano prese decisioni da parte delle amministrazioni competenti senza un doveroso confronto con le realtà del territorio. Abbiamo altresì richiesto alla presidente della commissione regionale Colosimo di essere auditi nuovamente nel caso dovesse avviarsi un iter autorizzativo in Regione Lazio”. E’ quanto dichiara il presidente della commissione Trasparenza del Municipio XIII, Marco Giovagnorio.

