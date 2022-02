Ardea, Mari-Abate (Pd): In arrivo opere importanti alla Nuova Florida

“Grande soddisfazione per l’avvio di importanti opere nella zona di Nuova Florida, che consentiranno di mettere fine a drammatici problemi di allagamento delle strade e allo stesso tempo di mettere mano alla manutenzione delle strade”. Lo affermano in una nota il segretario del Pd di Ardea, Antonino Abate, ed il capogruppo del partito in consiglio comunale, Alessandro Mari. “Il dettaglio degli interventi – spiega l’assessore in quota Pd ai Lavori Pubblici, Claudio Di Biagio – prevede la manutenzione straordinaria di viale Nuova Florida nel tratto compreso fra via Verona, via Pratica di Mare e Via Reggio Emilia. Lo stesso intervento prevede anche la realizzazione di marciapiedi e l’abbattimento di barriere architettoniche. A questo si aggiunge l’opera di contrasto del dissesto idrogeologico, una delle ragioni dei continui allagamenti e dell’usura dell’asfalto. L’intervento infatti prevede la realizzazione rete di smaltimento delle acque meteoriche attraverso la posa in opera di pozzetti di ispezione e di transito, caditoie, chiusini e collettori fognari”. “Più di due milioni di euro di investimenti per Nuova Florida – concludono Abate e Mari – rappresentano l’impegno concreto dell’assessore Di Biagio e del Sindaco per occuparsi quotidianamente dei problemi dei cittadini di Ardea”.

