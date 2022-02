IL MONITO DEL MOVIMENTO EUROPEO FAIR PLAY SULLA CRISI UCRAINA E LA ROTTURA DELLA “TREGUA OLIMPICA” DA PARTE DELLA RUSSIA…

“”Movimento europeo per il fair play Avenue du Col-Vert 5 – 1170 Bruxelles – Belgio www.fairplayeur.com Bruxelles, 25 febbraio 2022

– Il movimento europeo per il fair play e l’Ucraina condividono lo stesso Blue & Colori gialli: Non più una coincidenza Il Movimento Europeo del Fair Play, il cui scopo principale è promuovere il Fair Play e la Tolleranza nel senso più ampio (nello sport e nella vita quotidiana) a livello europeo: • condanna e respinge fermamente tutte le guerre, questo ancora più implacabilmente durante le Olimpiadi Tregua in vigore in occasione dei Giochi Olimpici Invernali (Olimpico e Paralimpico) (*)(*1) • riafferma che l’unico modo per creare armonia nel nostro mondo oggi è attraverso la PACE e DIALOGO • invita tutti gli organismi sportivi a svolgere il loro ruolo (la più grande comunità del mondo) in chiedendo alla leadership politica russa di ricordare il senso dei valori sportivi • rivolge un messaggio di speranza alla popolazione ucraina, che la cecità del La leadership del paese vicino è crudele e totalmente inaccettabile e mette in pericolo la vita di persone innocenti • che la parola « Fair Play » non è priva di significato e include anche l’amicizia rispettandoci e ascoltandoci, MA solo in un ambiente tranquillo. Il Movimento europeo per il fair play non risparmierà sforzi per far sentire la sua voce, come molti altri, per contribuire modestamente a cambiare il corso di questa orribile guerra. Per maggiori informazioni : Philippe Houseiaux, Presidente +32495534107 filippe@fairplayeur.com (*) Risoluzione intitolata «Costruire un mondo pacifico e migliore attraverso lo sport e l’ideale olimpico» adottata dal Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2021 alla 76a Sessione, per porre fine alla tregua 7 giorni dopo la cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici che significa il 20 marzo 2022 (*1) la dichiarazione della Federazione Russa durante la sessione: Il rappresentante della Federazione Russa ha acconsentito che gli ideali olimpici rimangono rilevanti come sempre e possono aiutare a promuovere l’armonia nel complesso mondo di oggi. Ha esortato tutti gli Stati ad osservare la richiesta della risoluzione per una tregua olimpica prima e dopo i prossimi Giochi. Mettere in evidenza che lo sport può favorire lo sviluppo sostenibile, ha detto che può anche proteggere i giovani da influenze negative, come terrorismo. Tuttavia, ha avvertito che lo sport non dovrebbe diventare uno strumento politico o uno strumento di intrigo, come ad esempio ricatto, e non deve mai essere utilizzato come strumento di potere sanzionatorio. Anzi, la punizione collettiva degli atleti rimane una pratica inaccettabile. “”