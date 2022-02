Fiumicino, Monica Picca nuovo commissario della Lega

Monica Picca è il nuovo commissario della Lega di Fiumicino. A lei, in attesa di individuare il nuovo coordinatore locale, vanno gli auguri per un proficuo lavoro in questa fase di transizione che sta vivendo l’importante cittadina del litorale romano. Il cambiamento si è reso necessario per fare chiarezza in un momento di confusione nella scena politica cittadina, per poter ripartire con vigore e creare una squadra in grado di raggiungere quei risultati importanti che la Lega merita di avere anche a Fiumicino. Così, in una nota, Luca Quintavalle Segretario Politico della Lega Provincia di Roma Nord.

Mi piace: Mi piace Caricamento...