TRA VENTI DI CRISI E SPERANZA, NASCE L’INTRAPRESA FAIR PLAY CNIFP – CONFIMEA

Neanche il più visionario tra gli immaginifici avrebbe potuto trasformare la giornata palindroma di martedì 22.02.2022 da infima matrice di foul play in eccellente occasione di fair play… Eppure è accaduto, perché mentre Putin, Biden e gli altri corifei della guerra calda o fredda, purché contesa ci sia, soffiavano a guance tese nelle loro trombe, noi davamo il via allo stormire delle nostre campane… Tutto è accaduto in conseguenza di soprassalti negativi e positivi, che per quanto ci riguarda sono partiti nel clima di antichi e nuovi giochi, magari olimpici e vecchi si sessant’anni come i XVII di Roma, piuttosto che attualissimi per problemi di tregua, quelli di Pechino, che hanno verosimilmente rinviato di mesi l’ennesima messa in scena di un teatro di guerra. A fronte dei disastri causati dall’accanimento di pratiche strategiche, che hanno generato ulcere purulente sociali, economiche e non ultimo ambientali, Il Comitato Nazionale Fair Play, con la presenza del Presidente Ruggero Alcanterini e i Consiglieri, Claudio Perazzini e Roberto Antonangeli, ha inteso rilanciare il proprio ruolo internazionale e nazionale, avviando con successo nuove intese, a cominciare da quella con il mondo delle imprese e per questo con CONFIMEA che ne conta oltre duecentoquarantamila, tra piccole e medie, di fatto incastonate nel tessuto della nostra società civile. Nell’Evento dedicato a SPORT, SALUTE E SOSTENIBILITA’, il Presidente della Confederazione, Roberto Nardella e il Direttore Generale, Silvia Mei, hanno illustrato progetto e motivazioni per UNA NUOVA CULTURA D’IMPRESA, che propone una particolare attenzione agli aspetti etici e di fair play aziendale, presupposti perché si possa arrivare alla FAIR PLAY COMPANY, così come concepita dal CNIFP, sin dal 2013. Per questo l’iniziativa, contrassegnata da un grande successo di partecipazione, ha visto in prima Linea il Sottosegretario alla salute, Adrea Costa, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, reduce dai successi di Pechino, il Presidente di Sport e salute, Vito Cozzoli, la Presidente dell’Assemblea Capitolina, on. Svetlana Celli, i parlamentari on. Nicola Caré, Claudio Durigon e Cosimo Maria Ferri, nonché i Presidenti di Earth Day Italia, Pierluigi Sassi, dell’Osservatorio Nazionale Amianto, Ezio Bonanni. Peraltro, importantissimo, sul tema di una nuova cultura della legalità, il protocollo sottoscritto con il Coordinamento Sindacale delle Forze di Polizia, rappresentato dal Segretario Nazionale, Domenico Pianese. Infine, nella importante cornice mediatica, a supporto di questa ulteriore fiammata tesa alla seconda rinascenza italica, dopo la prima di olivettiana memoria negli anni cinquanta/sessanta, si è confermata la sinergia con Media Trade e la sua polivalenza dedicata proprio alla sostenibilità con il Magazine THE MAP REPORT, fruibile anche sul Canale 513 di Sky.