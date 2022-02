Rifiuti, Bruognolo (Lega): No alla discarica alla Falcognana

“Che il problema rifiuti a Roma sia serio è indubbio, altrettanto chiara però sembra essere l’incapacità di sindaci e presidenti di regione che si susseguono da anni, nel cercare delle soluzioni adatte. Ritornare a parlare di una discarica nella zona di Falcognana, a due passi dal parco dell’Appia Antica, in una zona di estremo interesse naturalistico, significa non solo non avere nessuna conoscenza del territorio dell’agro sud di Roma ma non avere neppure a cuore il benessere dei romani e la tutela dell’ambiente. Non bastano spazi ampi lontani dell’abitato per decidere se un sito può o meno essere idoneo per una discarica. E’ importante tenere a mente molte altre cose che evidentemente a Gualtieri e Zingaretti sfuggono. Qualora la notizia fosse confermata, la Lega promette battaglia. L’incapacità che si sta mostrando nella gestione del piano rifiuti non può continuare a ricadere sui cittadini e sul loro benessere”. Lo dichiara in una nota Tony Bruognolo Segretario Politico della Lega Provincia di Roma Sud.

