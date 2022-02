Ardea, sportello per la prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento

“Oggi ho visitato lo “Sportello per la prevenzione del sovraindebitamento e dell’usura” situato presso la nuova delegazione di Tor San Lorenzo, gestito da Airp Onlus.

Da quando il servizio è stato attivato alcuni mesi fa decine di cittadini hanno usufruito dei servizi dallo sportello come la consulenza legale e penale, consulenza sulla gestione dei problemi bancari, finanziari e tributari, conciliazioni stragiudiziali, consolidamento debiti, istanze a fondazioni e confidi per l’accesso ai fondi di prevenzione usura (Legge 108/96 art. 15), cartelle tributarie, riabilitazione e cancellazione protesti, consulenza psicologica e sostegno sociale, usura e estorsione.

Come vedete si tratta di molti servizi utili ma che per alcuni cittadini sono stati fondamentali per uscire da situazioni che sembravano impossibili da superare.

Lo Sportello sta diventando un vero e proprio punto di ascolto per i nostri cittadini fornendo assistenza legale, fiscale ma anche psicologica visto le situazioni particolari che accompagnano l’usura ed il sovraindebitamento. Prossimamente organizzeremo un incontro in aula consiliare “Sandro Pertini” per descrivere i risultati raggiunti dallo sportello ed informare i cittadini su alcune novità per affrontare meglio situazioni di difficoltà.

Vorrei ringraziare Michelangelo e Giancarlo che ogni lunedì e mercoledì aiutano i cittadini per cercare di risolvere le loro problematiche “finanziare” e non solo. Per poter usufruire dei servizi dello sportello è necessario prendere appuntamento al numero 371.1604352.

Cerchiamo di far conoscere maggiormente questo servizio e di farlo arrivare a chi ne ha veramente bisogno”.

Così in una nota l’assessore Alessandro Possidoni

