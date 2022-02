Anzio, il sindaco De Angelis : “Zero amministratori coinvolti, ma c’è chi esulta sulla mortificazione mediatica della città”

“L’attività amministrativa si esercita attraverso gli atti e no attraverso le “chiacchiere”, sicuramente troppe, intorno all’azione politica della maggioranza di governo. Stiamo uscendo da due anni di pandemia, nel corso dei quali abbiamo adottato tutti i provvedimenti possibili, in supporto dei cittadini e delle categorie produttive, abbiamo approvato il Bilancio 2022 e programmato, in seria collaborazione con Dirigenti e Funzionari lineari, nuove opere e nuovi servizi per i cittadini. C’è chi sta esultando per la mortificazione mediatica che la Città sta subendo, ad oggi senza un solo provvedimento illegittimo e senza amministratori coinvolti, cavalcando la via giudiziaria per tentare di sovvertire il voto libero e democratico dei cittadini, che, con enorme distacco, hanno scelto da chi essere amministrati. Confidando nell’operato delle Autorità Competenti, dimostreremo, in ogni Sede, la correttezza degli atti adottati da questa Amministrazione”.



Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alle attività svolte dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri ed agli articoli di stampa di questi giorni.

