Anzio, Durigon (Lega): accelerare ogni operazione utile a fare chiarezza

“Per tutelare la Città di Anzio, l’amministrazione e i suoi cittadini, la Lega auspica e sostiene ogni iniziativa finalizzata a chiarire la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il territorio. Abbiamo piena fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine per il lavoro che stanno portando avanti, convinti come siamo che solo grazie alla loro attività si potranno sconfiggere le infiltrazioni mafiose ad Anzio e tutelare le attività produttive ed economiche della Città . Confidiamo inoltre che questa vicenda non comprometterà l’impegno finora dimostrato dal Sindaco Candido De Angelis nel segno della buona amministrazione”.Così, in una nota, Claudio Durigon, deputato e coordinatore regionale della Lega nel Lazio.

